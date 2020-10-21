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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:45:25 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10077
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07479
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.6056
BHD BAHREYN DİNARI 20.7526
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09230
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1303
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.7209
BWP BOTSVANA PULASI 0.68547
BRL BREZİLYA REALİ 1.3948
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06082
CZK ÇEK KORUNASI 0.34106
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00053
MAD FAS DİRHEMİ 0.85441
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16117
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.47705
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00690
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4289
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10615
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2241
HKD HONG KONG DOLARI 1.0097
IQD IRAK DİNARI 0.00655
ISK İZLANDA KRONU 0.05634
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01829
LYD LİBYA DİNARI 5.7488
HUF MACAR FORİNTİ 0.02547
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15048
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8883
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37154
EGP MISIR LİRASI 0.49722
NAD NAMİBYA DOLARI 0.47704
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076
PEN PERU YENİ SOLU 2.1751
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0272
RSD SIRP DİNARI 0.07884
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.7723
SDG SUDAN POUNDU 0.14192
SYP SURİYE LİRASI 0.00622
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.47704
THB TAYLAND BAHTI 0.25040
TND TUNUS DİNARI 2.8503
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2389
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27703
OMR UMMAN RİYALİ 20.3251
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.0366
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3102
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27280
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.1880

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