TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10077
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07479
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6056
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.7526
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09230
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1303
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7209
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68547
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3948
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06082
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34106
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85441
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16117
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.47705
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00690
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4289
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10615
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2241
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0097
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00655
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05634
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01829
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7488
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02547
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15048
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8883
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37154
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49722
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.47704
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1751
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0272
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07884
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7723
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14192
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00622
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.47704
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25040
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8503
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2389
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27703
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.3251
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.0366
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3102
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27280
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.1880