TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10171
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07515
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6399
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.9077
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09287
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1462
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6893
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68741
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4062
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06115
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34182
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85959
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16237
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.47696
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00692
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4455
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10727
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2278
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0172
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00660
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05675
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01839
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7594
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02542
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15085
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8993
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37194
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50135
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.47697
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1973
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0335
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07914
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8056
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14297
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00627
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.47697
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25186
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8618
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2556
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27778
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.4757
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.1187
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3321
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27456
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.1710