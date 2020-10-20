  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:09:03 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10171
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07515
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.6399
BHD BAHREYN DİNARI 20.9077
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09287
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1462
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6893
BWP BOTSVANA PULASI 0.68741
BRL BREZİLYA REALİ 1.4062
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06115
CZK ÇEK KORUNASI 0.34182
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00054
MAD FAS DİRHEMİ 0.85959
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16237
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.47696
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00692
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4455
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10727
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2278
HKD HONG KONG DOLARI 1.0172
IQD IRAK DİNARI 0.00660
ISK İZLANDA KRONU 0.05675
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01839
LYD LİBYA DİNARI 5.7594
HUF MACAR FORİNTİ 0.02542
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15085
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8993
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37194
EGP MISIR LİRASI 0.50135
NAD NAMİBYA DOLARI 0.47697
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076
PEN PERU YENİ SOLU 2.1973
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0335
RSD SIRP DİNARI 0.07914
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.8056
SDG SUDAN POUNDU 0.14297
SYP SURİYE LİRASI 0.00627
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.47697
THB TAYLAND BAHTI 0.25186
TND TUNUS DİNARI 2.8618
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2556
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27778
OMR UMMAN RİYALİ 20.4757
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.1187
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3321
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27456
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.1710

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, Ermenistan'ı karıştırdı
Dünya

Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, Ermenistan'ı karıştırdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, ülkesinin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda başarısız olduğunu söyledi. Paşinyan..
Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira
Gündem

Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira

Kimse tarafından kale alınmamasından dolayı hazımsızlanan Fehmi Koru, FETÖ'nün 'Türkiye'de medyaya baskı' tezine sığınarak Cumhurbaşkanı Erd..
Ermeniler boykota başladı! Azerbaycanlıların Robert de Niro iddiası gündem oldu
Dünya

Ermeniler boykota başladı! Azerbaycanlıların Robert de Niro iddiası gündem oldu

Aktör Robert De Niro'nun Azerbaycan ordusuna para bağışında bulunduğu iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından Ermeni lobisi ünlü aktöre..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay