TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10779
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06262
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.2565
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.1378
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9677
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9967
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2645
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05598
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28749
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.73070
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14303
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38951
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00591
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2529
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09532
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0307
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.93243
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00608
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04902
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01713
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.1081
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02230
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12660
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6713
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29946
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.45801
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1154
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7163
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06633
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.0967
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01405
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.22293
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4838
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0679
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26970
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.7724
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.1923
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.0573
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.24094
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.3776