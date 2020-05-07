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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:04:50 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10779
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06262
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.2565
BHD BAHREYN DİNARI 19.1378
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9677
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9967
BRL BREZİLYA REALİ 1.2645
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05598
CZK ÇEK KORUNASI 0.28749
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.73070
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14303
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38951
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00591
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2529
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09532
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0307
HKD HONG KONG DOLARI 0.93243
IQD IRAK DİNARI 0.00608
ISK İZLANDA KRONU 0.04902
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01713
LYD LİBYA DİNARI 5.1081
HUF MACAR FORİNTİ 0.02230
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12660
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6713
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29946
EGP MISIR LİRASI 0.45801
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071
PEN PERU YENİ SOLU 2.1154
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7163
RSD SIRP DİNARI 0.06633
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.0967
SYP SURİYE LİRASI 0.01405
THB TAYLAND BAHTI 0.22293
TND TUNUS DİNARI 2.4838
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0679
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26970
OMR UMMAN RİYALİ 18.7724
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.1923
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.0573
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.24094
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.3776

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