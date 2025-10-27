TCMB açıkladı: İmalat sanayinde kapasite kullanımı yüzde 74’e çıktı

  • İSTANBUL
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,2'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, ekim ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1828 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

 

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da ekimde, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,2'ye çıktı.

