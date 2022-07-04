TBMM personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 04.07.2022 tarihinde başlayıp 20.07.2022 tarihinde sona erecektir. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesi (diploma/mezun belgesi) ile kadrolar itibarıyla sınav ilanında belirtilen belge veya sertifikaların bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden mail içeriğinde adı, soyadı ve T.C. Kimlik numarası bulunacak şekilde [email protected] mail adresine gönderecektir. Öğrenim belgesi (diploma) ile gerekli belge veya sertifika ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Sözlü veya uygulama sınavları ilgili Yönetmeliğin 12’nci maddesine göre gerçekleştirilecek olup uygulama sınavına katılacak adayların görevin gereğini yerine getirmedeki yeterlikleri mesleki uygulama becerisi ve mesleki bilgi kriterlerine göre tespit edilecektir.

Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

ARANAN ŞARTLAR

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar itibarıyla ilanın 5’inci maddesinde belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları ve tabloda belirtilen diğer şartları taşımaları, gerekmektedir.

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