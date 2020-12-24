TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bilgiç, gündeme geçilmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, gündem dışı konuşmalarında Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutladı.
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, seçim bölgesinin sorunlarını dile getirdi. Bayraktutan, Artvin'de koroner anjiyo ünitesi olmadığını belirterek, "Kent merkezinde bunu kuramıyorsanız, insanlar yollarda ölüyorsa bunu kabul etmiyoruz." dedi.