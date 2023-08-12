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Gündem TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop yörüklere aşure dağıttı!
Gündem

TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop yörüklere aşure dağıttı!

Yeniakit Publisher
2023-08-12 17:57:00 -
TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop yörüklere aşure dağıttı!

Bursa'ya özel bir ziyaret gerçekleştiren TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, Tophane Meydanındaki tarihi türbe gezisi sırasında Osmangazi Yörük Türkmen Derneği'nin düzenlediği aşure organizasyonuna katılarak, vatandaşlara aşure dağıttı.

TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'da vatandaşlara aşure ikramı yaptı.

Özel bir ziyaret için şehre gelen Şentop, Tophane Meydanında Osmangazi ve Orhangazi Türbelerini ziyareti sonrası Osmangazi Yörük Türkmen Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure gününe katıldı. Kazanın başına geçen Şentop, burada Bursalı vatandaşlara aşure dağıttı.

Başkanlığını Dinçer Akyel'in yaptığı Osmangazi Yörük Türkmenleri Derneği'nin aşure dağıtım gününe Şentop'un yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız katıldı.

Tophane Parkının içerisinde gerçekleşen organizasyonda Dernek Başkan Vekili Cennet Cankılıç ile birlikte yönetim kurulu üyelerinin tamamı yer aldı.
Aşure dağıtımı, organizasyonun hafta sonu olması nedeniyle meydanı tamamen dolduran yaklaşık 2 bin kişiye yapıldı.
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