  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TBMM bugün o gündemle olağanüstü toplanıyor
Gündem

TBMM bugün o gündemle olağanüstü toplanıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-08 08:00:00 -
TBMM bugün o gündemle olağanüstü toplanıyor

TBMM, bugün olağanüstü toplanacak. CHP'nin Muğla Akbelen'deki gelişmelerle ilgili önergesi saat 15.00'te görüşülmeye başlanacak.

14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) iki hafta aradan sonra bugün tekrar olağanüstü toplantı gerçekleşecek.

Konu bu kez Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'ndaki gelişmeler olacak.

Genel Kurul, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Akbelen'deki maden sahasında yaşananlarla ilgili önergesi doğrultusunda saat 15.00'te açılacak.

200 milletvekilinin salonda olması gerekiyor

Görüşmeye geçilebilmesi için 200 milletvekilinin salonda bulunması gerekiyor.

CHP'ye İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ile Demokrat Parti'nin de destek vermesiyle Genel Kurul'un açılması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti adına Fatih Dönmez konuşacak

Toplantıda AK Parti adına 3ski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşacak.

Dönmez, termik santrallerin ekonomiye katkısı ve çevre duyarlılığı konusunda etraflı bir sunum yapacak.

Genel Kurul'daki görüşmede siyasi parti gruplarının temsilcileri 20'şer dakika söz alacak.

 

25 Temmuz'da olağanüstü toplanılmıştı

CHP, bazı vergi oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması önerisiyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmış ve 25 Temmuz Salı günü Genel Kurul toplanmıştı.

Akbelen konusunda bir Sözcü iki yüzlülüğü!
Akbelen konusunda bir Sözcü iki yüzlülüğü!

Medya

Akbelen konusunda bir Sözcü iki yüzlülüğü!

Muğla Valiliği'nden Akbelen ormanı açıklaması
Muğla Valiliği'nden Akbelen ormanı açıklaması

Gündem

Muğla Valiliği'nden Akbelen ormanı açıklaması

Akbelenlileri provoke ettikleri yetmedi! Gözü TBMM'ye diktiler
Akbelenlileri provoke ettikleri yetmedi! Gözü TBMM'ye diktiler

Siyaset

Akbelenlileri provoke ettikleri yetmedi! Gözü TBMM'ye diktiler

Akbelen protestosuna 'YPG' desteği
Akbelen protestosuna 'YPG' desteği

Gündem

Akbelen protestosuna 'YPG' desteği

Sanatçı maskeli çabulcu! Akbelen tezgâhı CHP işi
Sanatçı maskeli çabulcu! Akbelen tezgâhı CHP işi

Gündem

Sanatçı maskeli çabulcu! Akbelen tezgâhı CHP işi

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Burakhan

enflasyon 19,7 + 5,3 te Reisten refah payı gelince %25 emekli zammı müjde olarak verildi. temmuz ayında enflasyon %58 çıktı eeee.. 20 gün önce kabaca %20 iken 20 günde nasıl fırladı.. Zannetmeyinizki bu emekliler ununu elemiş eleğini asmış kişilerdir. memleketin en mantıklı seçmenleridir. Her türlü devletin arkasında dimdik duran biz emekliler , bu önlenemez hayat pahalılığı karşısında ..

Gültekin

25 Temmuzda olağanüstü toplanma sebebi ve meclisin gündemi artan fahiş fiyatlardı, ama AKP ve MHP'li vekillerce halkı yakından ilgilendiren gerçek gündemi ret ettiler, şimdi ki olağanüstü meclis toplantısının konusu halkı hiç ilgilendirmiyor, meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyorsunuz, halkın sorunlarının hiç biri gündemde yok, meclisimiz kim için çalışıyor?
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23