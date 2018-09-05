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TBMM Başkanı Yıldırım büyükelçileri kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Binali Yıldırım resmi konutta, Avustralya, Zambiya ve Özbekistan'ın Ankara büyükelçileri ile KEİPA Genel Sekreteri Asaf Haciyev ile ayrı ayrı görüştü.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:14
TBMM Başkanı Yıldırım büyükelçileri kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhocaev ve KEİPA Genel Sekreteri Asaf Haciyev'le ayrı ayrı bir araya geldi.

Yıldırım'ın, kabülleri resmi konutta basına kapalı gerçekleştirildi.

(Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown)

(Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi)

(Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhocaev)

(KEİPA Genel Sekreteri Asaf Haciyev)

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:14
  1. Ankara
  2. TBMM Başkanı
  3. Binali Yıldırım
  4. büyükelçileri

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