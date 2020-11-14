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Aktüel TBMM Başkanı Şentop'tan Formula 1 açıklaması:
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan Formula 1 açıklaması:

"Formula 1 yarışları, 9 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılıyor. Dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmanın ülke olarak haklı gururunu yaşıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:23:21 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Formula 1 açıklaması:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Formula 1 yarışları, 9 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılıyor. Dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmanın ülke olarak haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan DHL Türkiye Grand Prix'sini kazanan Formula 1 pilotuna, birincilik kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verecek.

Şentop, yarışlara ilişkin yaptığı açıklamada, Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin yeniden Dünya Şampiyonası takvimine alınmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Formula 1 yarışları, 9 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılıyor. Dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmanın ülke olarak haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, büyük emek harcanan uluslararası bu organizasyon ile tüm dünyaya İstanbul'un ve Türkiye’nin hak ettiği şekilde tanıtılacağını kaydetti. Şentop, “Dünya çapındaki gelişmelerde hem sahada hem masadayız.” ifadelerini kullandı.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Şentop, açıklamasında, “Formula 1 yarışlarının 9 yıl aradan sonra Türkiye’de yapılmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak bu büyük organizasyon için yıllardır uğraşıyordu; başarılı oldu, kendisini de tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

“Ödül törenine katılmayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok arzu ediyordu ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Türkiye bir taraftan kapalı Maraş için önemli projeleri gündemine alırken, diğer taraftan da Karabağ’da Azeri kardeşlerini yalnız bırakmadı. Eş zamanlı olarak Formula 1 Grand Prix'sine de ev sahipliğini üstlendi. Dünya çapındaki gelişmelerde hem sahada hem masadayız. Eminim yakın zamanda yeni müjdelerimiz de olacaktır.”

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