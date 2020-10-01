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Aktüel TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi'ne özel davet
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi'ne özel davet

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:21:27 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi'ne özel davet

TBMM (AA) - SİNAN USLU - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i, yeni yasama yılının açılış toplantısına davet etti.

Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin, "tek millet-iki devlet" prensibiyle hareket ettiğini söyleyen Şentop, Azerbaycan'ın haklı davasını sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Şentop, Büyükelçi İbrahim'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılış toplantısına davet etti. Büyükelçi İbrahim, programı, TBMM Genel Kurul Salonu'nun kordiplomatik locasından takip edecek.


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