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Aktüel TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davasında, vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır."
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davasında, vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:12:36 -
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davasında, vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır."
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