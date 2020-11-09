TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Akademik Yılı açılış dersine katıldı: (2)

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hayatımız, hukuk tarafından düzenlenmiş bir hayattır. Ancak hukukçu olmayanlar bunun farkına, madalyon ters döndüğü zaman varabiliyor. Hukuk-hayat ilişkisini doğru bir şekilde kurmak önemli." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 2020-2021 Akademik Yılı açılış dersine Zoom üzerinden video konferans yöntemiyle katıldı.

Şentop, hukuk tahsilinin önemine dikkati çekerek hukukun ayrıcalıklı ve öncü bir alan olduğunu ifade etti.

Hukukun yaşanılan günlük hayatın görünmeyen yüzü olduğunu belirten Şentop, "Bir madeni paranın tura tarafı yaşadığımız hayattır, yazı tarafı da hukuktur. Bu, her şey bakımından geçerli." diye konuştu.

İnsanın, bir kural ihlali sebebiyle cezaya maruz kaldığı zaman, yaptığı işin aslında hukukla alakalı olduğunu anladığını vurgulayan Şentop, "Hayatımız, hukuk tarafından düzenlenmiş bir hayattır. Ancak hukukçu olmayanlar bunun farkına, madalyon ters döndüğü zaman varabiliyor. Hukuk-hayat ilişkisini doğru bir şekilde kurmak önemli. Hukukta okuduğumuz şey, tamamen yaşadığımız hayattan farklı, bambaşka, tamamen teorik, soyut birtakım mülahazalardan ibaret bir şey değil. Yaşadığımız hayatın yazıya dökülmüş şeklidir hukuk. Bunu bu şekilde, hayatla ilişki içerisinde kavramak, anlamak gerekir." ifadelerini kullandı.

Hukuk bölümünü tercih eden öğrencilerin şanslı olduğunu belirten Şentop, öğrencilerin, hukuk-hayat ilişkisini tam manasıyla idrak ederek bu şanslarını bir imkana dönüştürmeleri gerektiğini söyledi.

Öğrenmenin planlanması, yönetimi, kontrolünün öğrencinin elinde olduğunun altını çizen Şentop, hukuk öğreniminin düzenli çalışmayı gerektirdiğini dile getirdi.

Hukuk Fakültesi'ne yeni başlayan öğrencilere, Hukuk Profesörü Ernst Hirsch'in "Anılarım" isimli kitabını okumalarını öneren Şentop, bu kitabın "hukukçunun yetişme şartlarını, evinin içini görme" bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Ankara Hukuk Fakültesi kurulduğu zaman, Dönemin Bakanı Hasan Ali Yücel'in Hirsch'e orada ders vermesini önerdiğini anlatan Şentop, Ticaret Hukuku Profesörü olan Hirsch'in, Hukuk Felsefesi derslerini vermesi kendisinden istenildiğinde önce itiraz ettiğini, ısrarlar üzerine kabul ettiğinde ise final sınavından birkaç ay önce dersin kitabını yazdığını aktardı.

Hirsch'in "Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri" isimli kitabının analitik ve sistematik bir kitap olduğuna işaret eden Şentop, "Bir hukukçu, bir akademisyen formasyonunun, aslında çalıştığı alanın dışında bir alanda da tamamen o formasyona göre hareket edildiği takdirde sonuç alabileceğini göstermesi bakımından önemli." dedi.

Hirsch'in, pratik dersleri ilk yapan kişi olduğunu belirten Şentop, bir hukukçunun, olayı anlaması, analiz etmesi, bir sonuca ulaştırması süreçlerini adım adım anlatan "Pratik Hukukta Metot" isimli kitabına dikkati çekti.

Şentop, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın'ın "Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metot" isimli kitabının öğrencilerin okuması gereken kitaplardan biri olduğunu söyledi.

Öğrencilere başarılar dileyen TBMM Başkanı Şentop, "İnşallah bu salgın dönemi de kısa zamanda sonuçlanır. Yüz yüze öğrenim görmenin keyfi çok daha farklı. Bunu sağlayacak ortamla kısa zaman içerisinde karşılaşırız diye ümit ediyorum." diye konuştu.

(Bitti)

















