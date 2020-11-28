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Aktüel TBMM Başkanı Şentop, İskeçe Müftüsü'ne yapılan saldırıyı kınadı:
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop, İskeçe Müftüsü'ne yapılan saldırıyı kınadı:

"Umarım AB de saldırıya uğrayan bir Müslüman olduğu zaman da insan haklarını hatırlar"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:17:59 -
TBMM Başkanı Şentop, İskeçe Müftüsü'ne yapılan saldırıyı kınadı:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınayarak, "Umarım AB de saldırıya uğrayan bir Müslüman olduğu zaman da insan haklarını hatırlar." mesajı verdi.

Şentop, Mete'ye yapılan ırkçı saldırıya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Şentop, şunları kaydetti:

"Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü sayın Ahmet Mete’nin evine yapılan saldırıyı kınıyorum. Türk azınlığın haklarını koruma sorumluluğunu taahhüt edenlerin dikkatini çekiyorum. Umarım AB de saldırıya uğrayan bir Müslüman olduğu zaman da insan haklarını hatırlar."

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