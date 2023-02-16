TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde inceleme

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Gölbaşı'nın ardından ikinci depremde en fazla zarar gören yerlerden biri olan Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine geçti. Nurhak Merkez’de vatandaşlarla bir araya gelen ve aşevini ziyaret eden Şentop, depremden en fazla etkilenen Barış Mahallesi'nde çadırlarda kalan mahalle sakinleri ile sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis Başkanı Şentop, Nurhak'ın ardından da ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'a geçti. Şentop, burada kurulan afet koordinasyon merkezinde Elbistan'da meydana gelen hasarın büyüklüğü ve vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili bilgi aldı.

Kriz merkezindeki bilgilendirmede AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve bölgedeki Milletvekilleri de hazır bulundu.