TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'dan ayrıldı

GENCE (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 2 günlük resmi temaslarının ardından Azerbaycan'dan ayrıldı.

Şentop ve beraberindeki heyet, dün başkent Bakü'de bir dizi temaslarda bulunduktan sonra Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti Gence'yi ziyaret etti.

Ermenistan'ın füze ile saldırı düzenlediği Gence'de enkazları gezen Şentop, temaslarının ardından ülkeden ayrıldı.

Şentop, 2 günlük temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mevkidaşı Sahiba Gafarova ile bir araya gelip Azerbaycan Milli Meclisi'nde bir konuşma yapmıştı.

Şentop'a Azerbaycan ziyaretinde, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ eşlik etmişti.