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Aktüel TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile telefonda görüştü
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile telefonda görüştü

Şentop: - "Türkiye, 'tek millet, iki devlet' şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği verecek"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 15:02:32 -
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile telefonda görüştü

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirtti.

Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ele alındı.

Şentop, Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini kaydetti.


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