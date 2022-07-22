  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı! 'Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti'
Siyaset

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı! 'Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dünyanın yakından takip ettiği Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 17:58:00 - 2022-07-22 18:06:53
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı! 'Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabında, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'ni değerlendirdi.

Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Şentop, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti." mesajını paylaştı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23