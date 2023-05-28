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Gündem TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı
Gündem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 12:14:00 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2. turda oyunu kullandı. Şentop, “ Ben seçim sonuçlarının memleketimizin geleceği ve istikbali için güçlü ve büyük Türkiye için hayırlı olacağına inanıyorum“ dedi.

Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Şadıman - Polat Çebi İlkokulu'na saat 11.30’da gelen Şentop, "3295" numaralı sandıkta oy kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı okulda oy kullanan Şentop, eşi Sabriye Şentop ve kızları Saliha Gülru Şentop ve Seniha Begüm Şentop ile sandık başına gitti.

“Seçim sonuçlarının memleketimizin geleceği ve istikbali için güçlü ve büyük Türkiye için hayırlı olacağına inanıyorum”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Gördüğüm kadarıyla gerekse farklı şehirlerden aldığım haberlere göre oy kullanma işlemleri sükunetle gidiyor. Daha önceki seçime göre hızlı ilerliyor. Vatandaşların daha rahat karar verebilme imkanı var bu seçimde. Ben ülkemiz için milletimiz için hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan diliyorum. Milletimiz seçimlerde her zaman büyük bir olgunlukla davranmıştır. Büyük bir basiretle de kararını vermiştir. Ben seçim sonuçlarının memleketimizin geleceği ve istikbali için güçlü ve büyük Türkiye için hayırlı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

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