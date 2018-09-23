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Taze fasulyenin faydaları saymakla bitmiyor

A, B12, C ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor içeren taze fasulye, Hazımsızlığı gidermeye yardımcı olur, sindirim sisteminin gelişimini olumlu yönde etkiler. Peki, taze fasulyenin diğer faydaları nelerdir?

23 Eylül 2018 Pazar 16:31
Taze fasulyenin faydaları saymakla bitmiyor

TAZE FASULYENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kalp dostudur.

Yüksek oranda lif içeren bir sebzedir.

Kolesterolü düzenlemeye yardım eder.

A, B12, C ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor ve manganez de içerir.

Kemik gelişimine fayda sağlar.

Hazımsızlığı gidermeye yardımcı olur, sindirim sisteminin gelişimini olumlu yönde etkiler.

Kabızlığı önlemeye yardım eder.

Vücut yorgunluğunu gidermeye yardımcı olur.

Kan basıncını azaltır.

Başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünü önlemeye katkı sağlar.

Vücuttaki serbest radikallerin miktarını azaltır ve bunun sonucunda damarlardaki yağ oranının azaltılmasına yardım eder.

Böbreklerdeki kum ve taşların kolayca düşürülmesini sağlar.

Kan şekerini düzenleyici etkisi mevcuttur. Şeker hastaları için de faydalı bir sebzedir.

Toksinlerin atılmasına yardım eder.

Astım, bronşit gibi akciğer rahatsızlıklarının tedavisi için de büyük fayda sağlar.

Osteoartrit ve romatoid artrit rahatsızlığı olan kişiler için de yararlıdır.

Migren ağrılarını tedavi eder. Migren atakları düzenli yeşil fasulye tüketimi ile azalma gösterir.

Enerji kaynağıdır.

Yüksek oranda demir barındırır.

Hamilelik dönemindeki anne adayları da bu şifalı sebzeden bolca tüketmelidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Diyet yapanlar ve kilo vermeye çalışanların mutlaka tüketmesi gereken bir sebzedir. Diyet listelerinde sıkça yer verilmelidir. Kalorisi düşük olduğu ve sindirimi rahatlattığı için kolayca kilo vermeye yardım eder.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 16:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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