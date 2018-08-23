THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Taze fasulyenin faydaları saymakla bitmiyor

A, B12, C ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor içeren taze fasulye, Hazımsızlığı gidermeye yardımcı olur, sindirim sisteminin gelişimini olumlu yönde etkiler. Peki, taze fasulyenin diğer faydaları nelerdir?

23 Ağustos 2018 Perşembe 20:02
Taze fasulyenin faydaları saymakla bitmiyor

TAZE FASULYENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kalp dostudur.

Yüksek oranda lif içeren bir sebzedir.

Kolesterolü düzenlemeye yardım eder.

A, B12, C ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor ve manganez de içerir.

Kemik gelişimine fayda sağlar.

Hazımsızlığı gidermeye yardımcı olur, sindirim sisteminin gelişimini olumlu yönde etkiler.

Kabızlığı önlemeye yardım eder.

Vücut yorgunluğunu gidermeye yardımcı olur.

Kan basıncını azaltır.

Başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünü önlemeye katkı sağlar.

Vücuttaki serbest radikallerin miktarını azaltır ve bunun sonucunda damarlardaki yağ oranının azaltılmasına yardım eder.

Böbreklerdeki kum ve taşların kolayca düşürülmesini sağlar.

Kan şekerini düzenleyici etkisi mevcuttur. Şeker hastaları için de faydalı bir sebzedir.

Toksinlerin atılmasına yardım eder.

Astım, bronşit gibi akciğer rahatsızlıklarının tedavisi için de büyük fayda sağlar.

Osteoartrit ve romatoid artrit rahatsızlığı olan kişiler için de yararlıdır.

Migren ağrılarını tedavi eder. Migren atakları düzenli yeşil fasulye tüketimi ile azalma gösterir.

Enerji kaynağıdır.

Yüksek oranda demir barındırır.

Hamilelik dönemindeki anne adayları da bu şifalı sebzeden bolca tüketmelidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Diyet yapanlar ve kilo vermeye çalışanların mutlaka tüketmesi gereken bir sebzedir. Diyet listelerinde sıkça yer verilmelidir. Kalorisi düşük olduğu ve sindirimi rahatlattığı için kolayca kilo vermeye yardım eder

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 20:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da korkunç olay!
    1. Adana'da korkunç olay!
    2. Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2..
    3. Zonguldak'ta fabrika yangınında 6 işçi..
    4. Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan hamlesi!..
    5. Çorum'da uyuşturucu operasyonu!
    6. Dönüş trafiği erken başladı!..
    7. Aksaray'da mandıra ve ev kül oldu!
    8. Boyun ağrısı çekiyorsanız bu yöntemler..
    9. Termal suyun inanılmaz faydaları
    10. "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü..
    11. Hıçkırıktan kurtulmanın 9 farklı yolu
    12. Yemekten sonra bunları yapmayın!
    13. Güneş yanığına bitkisel çözümler
    14. ''Maymundan geldik'' diyenler Kurban..
    15. Rusya kararını verdi! ABD yerine..
    16. Nektarinin inanılmaz faydaları
    17. Taze fasulyenin faydaları saymakla..
    18. Adana'da kan dolduran olay!
    19. Mangalda kuzu şiş kebap tarifi
    20. Avrupa yan çizdi! İran'a uçuşlar..
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!