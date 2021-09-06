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Ekonomi TAYSAD’dan örnek proje
Ekonomi

TAYSAD’dan örnek proje

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), beşinci verimlilik projesi olan İş Mükemmelliği Grup 3 Projesi’nin ikinci faz gelişim ve değerlendirme toplantısını; katılımcı firmalarla birlikte gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 12:40:00 -
TAYSAD’dan örnek proje

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), beşinci verimlilik projesi olan İş Mükemmelliği Grup 3 Projesi’nin ikinci faz gelişim ve değerlendirme toplantısını; katılımcı firmalarla birlikte gerçekleştirildi. Geçen yılın Ocak ayında başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın da Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği (UR-GE) kapsamında desteklediği projenin ikinci etabında katılımcı firmalar, toplam 16,5 milyon TL tutarında iyileşme sağladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, katılımcı firmaların projeden gün geçtikçe daha fazla fayda sağlamaya başladığını belirterek, “Bu sonucun diğer üyelerimize de örnek teşkil edeceğini umut ediyorum” dedi.

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