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Aktüel Tayland'da otobüsle kamyon çarpıştı: 7 ölü, 40 yaralı
Aktüel

Tayland'da otobüsle kamyon çarpıştı: 7 ölü, 40 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:49:35 -
Tayland'da otobüsle kamyon çarpıştı: 7 ölü, 40 yaralı

ANKARA (AA) - Tayland'ın kuzeydoğusunda gezi otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Bangkok Post'ta yer alan habere göre, turistleri taşıyan otobüs, Nakhon Ratchasima kenti yakınlarında kamyonla çarpıştı.

Kazada en az 7 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yetkililer, yolculardan bazılarının "otobüs sürücüsünün seyir halindeyken uyuduğunu" söylediğini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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