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Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı Galatasaray transferi

Transferin son gününde Galatasaray Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı ekip, transferin son gününde Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Taylan Antalyalı kimdir? İşte Taylan Antalyalı Galatasaray transferi hakkında merak edilen ayrıntılar...

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:27
Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı Galatasaray transferi

Transferin son gününde Galatasaray Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı ekip, transferin son gününde Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Taylan Antalyalı kimdir? İşte Taylan Antalyalı Galatasaray transferi hakkında merak edilen ayrıntılar...

Erzurumspor'da alacağı kalacak

BB Erzurumspor yönetiminden edinilen bilgiye göre, Galatasaray ile BB Erzurumspor yetkililerinin transfer için masada olduğu ve anlaşmanın yüzde 90 ihtimalle tamamlandığı belirtildi. Kulüpler arasında büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, anlaşmada ufak pürüzler olduğu ve transferin birkaç saat içinde olumlu sonuca bağlanacağı kaydedildi.

Öte yandan Taylan Antalyalı ise Galatasaray'a transfer olmak için BB Erzurumspor Kulübü'ndeki alacaklarından vazgeçti ve sarı kırmızılı kulüple anlaşarak, kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti.

Taylan Antalyalı, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'e gitmek istediğini iletirken, Üneş ise oyuncunun önünü açacağını ve ona engel olmayacaklarını söyledi.

Taylan Antalyalı, Galatasaray forması giymek için Erzurumspor kulübündeki 450 bin TL'lik alacağından vazgeçti...‬

Taylan Antalyalı kimdir?

Orta Saha oyuncusu Taylan Antalyalı 1995 Ocak doğumludur. Burcu Oğlak, boyu ise 1.80 cm’dir. Aslen Muğla Yatağan İlçesi nüfusuna kayıtlı ve Yatağan doğumludur.

2006 yılında Muğla Spor alt yapısında futbol yaşantısına başlayan Taylan Antalyalı 3 sene burada forma giymiş 2009 senesinde alt yapı menajerleri tarafından keşfedilmiş ve Buca Spor alt yapısına transferini gerçekleştirmişlerdir.

Oynadığı takımlar;

2011-2012 yıllarında Buca Spor formasını giyen futbolcu 2014-2015 sezonu öncesi Süper Lig takımlarından olan Gençlerbirliği’ne transfer olmuştur.

Kayseri Erciyesspor, 2016 sezonunda Hacettepe, 2017 sezonunda ise kiralık olarak tekrar Gençlerbirliği takımlarında forma giymiş, 2017 sezonunda bonservissiz olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımına transfer olmuştur. 2019 sezonunda sık sık Beşiktaş ve Galatasaray takımlarının transfer listesinde yer aldığı haberleri ile gündeme gelmiştir. Daha önce Paris Saint Germain takımınında kendisi ilgilendiği belirtilmiş ancak transferi gerçekleşmemiştir.

Taylan Antalyalı Milli takım kariyeri;

Türkiye U20 – 11 Eki 2014 (3 maç)
Türkiye U19 – 10 Eki 2013 (5 maç 2 gol)
Türkiye U18 – 21 Ağu 2012 (5 maç)
Türkiye U17 – 24 Ağu 2011 (11 maç 5 gol)
Türkiye U16 – 24 Oca 2011 (8 maç 3 gol)
Türkiye U15 – 10 Ara 2009 (3 maç 1 gol)

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:27
  1. Muğla
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