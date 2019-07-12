Tayinci Paketi Modalife’da.. 6.990 TL’den başlayan Tayin Paketleri, Tayini Çıkan Tüm Askerlerimize, Polislerimize, Öğretmenlerimize ve Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Muhteşem Kampanya Modalife Mobilya’da..

Tayinci Paketiyle farklı konseptlerle tüketicileriyle buluşuyor. Koltuk Takımı, Yemek Odası Takımı, Yatak Odası Takımı, Genç Odası Takımı ve Tamamlayıcı Pratik Mobilya konseptlerinde 1000’e yakın ürün çeşidi bulunuyor. Modalife Mobilya ile kullanılan ürünler, sağlıklı ve estetik tasarımı bir araya getiriyor. Üstelik Türkiye’nin Her yerine Mobilya Teslimat ve Montaj İmkanlarıyla sizleri buluşturuyor. Detaylar için www.modalife.com internet sitesini ve mağazalarından bilgi alabilirsiniz.

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