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Tayfun Korkut kimdir nerelidir, kaç yaşındadır?

Beşiktaş, sezon sonunda görevden ayrılacak olan Şenol Güneş’in yerine teknik direktör arayışlarına devam ederken, Fikret Orman’ın BJK’nın yeni teknik direktörünü belirlediği bu ismin ise Tayfun Korkut olduğu konuşuluyor. Tayfun Korkut’un Beşiktaş’ın yeni hocası olacağı söylentileri üzerine Tayfun Korkut’un kim olduğu da araştırılıyor. 2004-2006 yılları arasın da Beşiktaş forması da giyen Tayfun Korkut, 2012’de Abdullah Avcı ile A Milli Takım’da yardımcılık görevinde bulunan Korkut, 2014’te Alman ekibi Hannover 96’nın başına geçmişti. İşte Tayfun Korkut biyografisi…

20 Mart 2019 Çarşamba 09:01
Tayfun Korkut kimdir nerelidir, kaç yaşındadır?

Beşiktaş, sezon sonunda görevden ayrılacak olan Şenol Güneş’in yerine teknik direktör arayışlarına devam ederken, başkan Fikret Orman’ın BJK’nın yeni teknik direktörünü belirlediği bu ismin ise Tayfun Korkut olduğu konuşuluyor. Tayfun Korkut’un Beşiktaş’ın yeni hocası olacağı söylentileri üzerine Tayfun Korkut’un kim olduğu da araştırılıyor. 2004-2006 yılları arasın da Beşiktaş forması da giyen Tayfun Korkut, 2012’de Abdullah Avcı ile A Milli Takım’da yardımcılık görevinde bulunan Korkut, 2014’te Alman ekibi Hannover 96’nın başına geçmişti. İşte Tayfun Korkut biyografisi…

2004-2006 yılları arasın da Beşiktaş forması da giyen Tayfun Korkut’a özellikle başkan Fikret Orman çok sıcak yaklaşıyor. 2012’de Abdullah Avcı ile A Milli Takım’da yardımcılık görevinde bulunan Korkut, 2014’te Alman ekibi Hannover 96’nın başına geçti ve 48 maçta kulübede oturdu. 2016’da Kaiserslautern’in teknik direktörü olan Korkut, görevde 18 maç kalabildi. Tayfun Korkut Almanya’da doğdu ve bu ülkede büyüdü. 6 yaşında bir köy takımına yazıldı. 12 yaşında da 2. Lig takımı olan Stuttgarter Kickers’ın alt yapısına seçildi.

Tayfun Korkut kimdir?

Bu kulüpte tüm alt yapı takımlarında oynadı ve başarılı olarak A Takım'a kadar yüksedi. 21 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'de 5 sezon forma giydikten sonra Real Sociedad'a, ardında da Espanyol'a transfer olarak, hayalini gerçekleştirdi. İspanya'yı dünyanın en güzel ve en iyi ligi olduğuna inandığı için tercih etti. Ayrıca Real Sociedad takımının onunla yakından ilgilenmesi de İspanya'ya gitmesinde etkili olmuştu. 4 yıl boyunca İspanya'da futbol oynadı. İspanya olmasaydı, İngiltere veya Almanya'ya gitmeyi düşünecekti. 2004-2005 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olarak, yeniden Türkiye'ye döndü.

2017’de geçici görevle Bayer Leverkusen’de 12 maç yönetti. Korkut son olarak çalıştırdığı Stuttgart’ta 22 maç yönetmiş ve ekimde ayrılmıştı. Korkut, halen Almanya’yı çalıştıran Joachim Löw’ün kendisini çok etkilediğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:01
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  • Okan DüzmeşeOkan Düzmeşe1 sa önce
    yazık.....

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