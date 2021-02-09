Tavuklu bezelye yemeği nasıl yapılır?
Tavuklu bezelye yemeği tarifi | Akşam yemeği için kolay ve lezzetli bir tarif arıyorsanız listenize tavuklu bezelye yemeğini mutlaka eklemelisiniz. Peki, tavuklu bezelye yemeği nasıl yapılır? Tam ölçülü tavuklu bezelye yemeği
Tavuklu bezelye yemeği yapılışı | 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız menünüze tarhana çorbası, tavuklu bezelye yemeği ve pilav hazırlayabilirsiniz. Bu leziz yemeği keşkülle taçlandırabilirsiniz.
Tavuklu bezelye yemeği tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo kuşbaşı tavuk
- 2 adet patates
- 1 adet soğan
- 2 su bardağı haşlanmış bezelye
- 2 yemek kaşığı salça
- 4 su bardağı tavuk suyu
- Zeytinyağı
- Tuz
Tavuklu bezelye yemeği nasıl yapılır?
Soğanı ince ince doğrayın.
Tencereye zeytinyağını alın ve soğanı kavurun.
Soğanın rengi dönünce tavukları tencereye alın.
Tavuk suyunu çekince salçayı ilave edin.
Ardından patates ve bezelyeyi ekleyin.
Tavuk suyunu ve tuzu ilave edin.
Orta ateşte patatesler iyice yumuşayana kadar pişirin.
Afiyet olsun.