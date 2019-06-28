0553 313 94 23

Tavuk parçaları tarifiyle çocuklar protein zengini olacak | Fırında sağlıklı tavuk parçaları

Çocukların rahatlıkla tüketebildiği ve besin değeri yüksem bir yemek tarifi..

28 Haziran 2019 Cuma 08:11
Tavuk parçaları tarifiyle çocuklar protein zengini olacak | Fırında sağlıklı tavuk parçaları

Basit ve pratik olmasının yanı sıra, çocuklar için besleyiciliği, vitamin ve proteini barındıran "tavuk" harika bir şekilde size sunuluyor. Hem de fırında pişirildiği için oldukça sağlıklı, trans yağlardan uzak..

Malzemeler

  • 300 gr göğüs eti
  • 1 yumurta
  • yarım çay bardağı galeta unu
  • 1-2 yemek kaşığı un
  • 1 çay bardağı soda
  • tuz, karabiber
  • 1 siş sarımsak

Yapılışı

Derin bir kap içerisinde yumurta, tuz ve sodayı çırpın. 

Üzerine unu, galeta ununu, baharatları ve sarımsağı ekleyin. 

Ardından tavukları içerisinde karıştırın ve sosun iyice bulanmasını sağlayın. 

Dolapta bir süre bekletip, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önce fırını 180 derecede ısıtın ve 6 - 8 dakika kadar tavukları bu fırında ısıtın.

Daha sonrasında fırından çıkarıp, üstlerine fırça yardımıyla tereyeğı ya da sıvıyağı sürerek tekrar fırına koyun.

Bu sayede ekstra bir lezzet alırken, trans yağ oluşmamış ama besin değeri yerinde olan bir yemek yiyeceksiniz.

 - Dilerseniz paneleme işlemini sırayla yapabilir. En son tavukları, tarhanayla da kaplayabilirsiniz. Tarhana tavuğa çok yakıştığı ve anneler tarhana yemek istemeyen çocuklarına, bu besin değerini verebilmek için "tarhanalı tavuk şinitzel tarifi"ni oldukça beğendiler.

Yanına da çok sağlıklı ve dünyaca ünlü "pesto sos" yaparak, yeşillik ve doğal yağ ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 08:11
  1. tavuk parçaları
  2. tavuk şinitzel
  3. tavuk
  4. tavuk yemeği
  5. Yemek Şöleni
  6. tavuklu tarifler
  7. kolay tarifler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurtta hava durumu
    1. Yurtta hava durumu
    2. Konak'ta denize düşen şahıs hayatını..
    3. Jandarma ve Sahil Güvenlik..
    4. Adana’da futbol tesislerinde kablo..
    5. Dizide uyuşturucuyu özendiren..
    6. İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı..
    7. Diyarbakır'ın Lice ve Hazro..
    8. Erzincan Barosundan stajyer avukatlara..
    9. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu yıl..
    10. Başkent’te dolmuş otomobile çarptı: 7..
    11. Atletikspor son 8 takım arasına kaldı
    12. TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
    13. 15 Temmuz Etkinlikleri Toplantısı Vali..
    14. Altunhisar’da 60 çocuk sünnet edildi
    15. Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide..
    16. Kara yollarında durum
    17. Vergisiz kazanç
    18. Bakan Kurum detayları açıkladı.....
    19. Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat..
    20. Beşir Atalay kimdir nereli ve kaç..
    21. Pamucak’ta 40 kaçak göçmen yakalandı
    22. Aydın İl Tarım Müdürlüğü’nde incir..
    23. Traktör kasasında tehlikeli yolculuk
    24. Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezinde..
    25. Didim’de ‘Gönülden Gönüle’ konseri..
    26. Tavuk parçaları tarifiyle çocuklar..
    27. Adalet Bakanlığı alımları son dakika..
    28. Yaşar Üniversitesi taban puanları 2019..
    29. Türk pilotlarının tarihi hamlesi..
    30. Altun'dan "G20 Liderler Zirvesi"..
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı