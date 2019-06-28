Tavuk parçaları tarifiyle çocuklar protein zengini olacak | Fırında sağlıklı tavuk parçaları

Basit ve pratik olmasının yanı sıra, çocuklar için besleyiciliği, vitamin ve proteini barındıran "tavuk" harika bir şekilde size sunuluyor. Hem de fırında pişirildiği için oldukça sağlıklı, trans yağlardan uzak..

Malzemeler

300 gr göğüs eti

1 yumurta

yarım çay bardağı galeta unu

1-2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı soda

tuz, karabiber

1 siş sarımsak

Yapılışı

Derin bir kap içerisinde yumurta, tuz ve sodayı çırpın.

Üzerine unu, galeta ununu, baharatları ve sarımsağı ekleyin.

Ardından tavukları içerisinde karıştırın ve sosun iyice bulanmasını sağlayın.

Dolapta bir süre bekletip, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önce fırını 180 derecede ısıtın ve 6 - 8 dakika kadar tavukları bu fırında ısıtın.

Daha sonrasında fırından çıkarıp, üstlerine fırça yardımıyla tereyeğı ya da sıvıyağı sürerek tekrar fırına koyun.

Bu sayede ekstra bir lezzet alırken, trans yağ oluşmamış ama besin değeri yerinde olan bir yemek yiyeceksiniz.

- Dilerseniz paneleme işlemini sırayla yapabilir. En son tavukları, tarhanayla da kaplayabilirsiniz. Tarhana tavuğa çok yakıştığı ve anneler tarhana yemek istemeyen çocuklarına, bu besin değerini verebilmek için "tarhanalı tavuk şinitzel tarifi"ni oldukça beğendiler.

Yanına da çok sağlıklı ve dünyaca ünlü "pesto sos" yaparak, yeşillik ve doğal yağ ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...