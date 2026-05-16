Paralarını alamayan çalışanlar sosyal medyada örgütlendi! DEM'li belediyeye karşı büyük isyan!

Diyarbakır'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen Dem Partili yönetimin maaş kesintileri uyguladığı ve aynı zamanda sosyal haklarını ödemeyerek mağdur ettiği emekçiler eşine az rastlanan bir eylem başlattı. Yönetimin hem haklarını ödemediğini hem de mobing ve baskı uyguladığını dile getiren işçiler sosyal medyada gündem oldu.

“DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Belediye yönetiminin defalarca söz vermesine rağmen sorunu çözemediğini, dayanacak güçlerinin kalmadığını dile getiren işçiler son çare olarak sosyal medya üzerinden örgütlendi. 2 yıldır maddi ve manevi olarak her türlü zulme maruz kaldıklarını anlatan işçiler, belediye yönetiminin iyi niyetli olmadığını dile getirerek devlet yöneticilerine seslendi. Dem Partili Bağlar Belediyesi'nde uzun zamandır maaşlar eksik ödenmesine rağmen borcun 2 yılda 10 milyar TL'ye yaklaşması kafaları karıştırdı.

2 BİN İŞÇİ ATIP 4 BİN İŞÇİ ALDILAR!

Öte yandan son 2 yılda Diyarbakır'daki Dem Partili belediyelerde 2 bin işçi ve sözleşmeli memur işten atılırken, 4 binden fazla yeni alım yapıldı.

İşten çıkarılan işçiler davalarını kazanmalarına rağmen mahkeme kararlarının Dem Partili belediyeler tarafından uygulanmaması nedeniyle ikinci bir mağduriyet yaşıyor.