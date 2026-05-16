  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği Türkiye’den BM kürsüsünden İsrail’e net çağrı: Suriye’deki işgali derhal bitirin Mustafa Çiftçi trafik canavarlarına kafayı taktı: Trafik denetimlerinde 500 bin liralık cezalar! Türkiye’den TAM DESTEK! 1728 kişiyi kapsayan dev operasyon Trump tüm dünyaya duyurdu: Anlaşmaya vardık! Kafkasya’da yeni dönem: Türkiye ile Ermenistan arasında 30 yıllık ticari tabular yıkıldı Helal olsun sana! Galatasaraylı yıldız Filistin bayrağıyla sahneye çıktı İsrail ateşkes dinlemedi: Lübnan’da sivil savunma merkezine kanlı saldırı Firari Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı! İsrail, Filistinli kadın ve çocukları hücre hapsinde tutuyor!
Siyaset Paralarını alamayan çalışanlar sosyal medyada örgütlendi! DEM'li belediyeye karşı büyük isyan!
Siyaset

Paralarını alamayan çalışanlar sosyal medyada örgütlendi! DEM'li belediyeye karşı büyük isyan!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Paralarını alamayan çalışanlar sosyal medyada örgütlendi! DEM'li belediyeye karşı büyük isyan!

DEM Partili Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi'nde 2 yıldır eksik maaş alan ve sosyal hakları ödenmeyen işçiler, yönetimin sorunu çözmemesi üzerine son çare olarak işi sosyal medyaya taşıdı.

Diyarbakır'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen Dem Partili yönetimin maaş kesintileri uyguladığı ve aynı zamanda sosyal haklarını ödemeyerek mağdur ettiği emekçiler eşine az rastlanan bir eylem başlattı. Yönetimin hem haklarını ödemediğini hem de mobing ve baskı uyguladığını dile getiren işçiler sosyal medyada gündem oldu.

“DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Belediye yönetiminin defalarca söz vermesine rağmen sorunu çözemediğini, dayanacak güçlerinin kalmadığını dile getiren işçiler son çare olarak sosyal medya üzerinden örgütlendi. 2 yıldır maddi ve manevi olarak her türlü zulme maruz kaldıklarını anlatan işçiler, belediye yönetiminin iyi niyetli olmadığını dile getirerek devlet yöneticilerine seslendi. Dem Partili Bağlar Belediyesi'nde uzun zamandır maaşlar eksik ödenmesine rağmen borcun 2 yılda 10 milyar TL'ye yaklaşması kafaları karıştırdı.

2 BİN İŞÇİ ATIP 4 BİN İŞÇİ ALDILAR!

Öte yandan son 2 yılda Diyarbakır'daki Dem Partili belediyelerde 2 bin işçi ve sözleşmeli memur işten atılırken, 4 binden fazla yeni alım yapıldı.
İşten çıkarılan işçiler davalarını kazanmalarına rağmen mahkeme kararlarının Dem Partili belediyeler tarafından uygulanmaması nedeniyle ikinci bir mağduriyet yaşıyor.

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden yeni işçi kıyımı! 37 işçi işten atıldı
DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden yeni işçi kıyımı! 37 işçi işten atıldı

Siyaset

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden yeni işçi kıyımı! 37 işçi işten atıldı

DEM Parti’den istifa eden meclis üyesi AK Parti’ye katıldı
DEM Parti’den istifa eden meclis üyesi AK Parti’ye katıldı

Gündem

DEM Parti’den istifa eden meclis üyesi AK Parti’ye katıldı

Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çıkışına DEM Parti’den dikkat çeken yanıt: ‘Altına imzamızı atarız’
Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çıkışına DEM Parti’den dikkat çeken yanıt: ‘Altına imzamızı atarız’

Siyaset

Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çıkışına DEM Parti’den dikkat çeken yanıt: ‘Altına imzamızı atarız’

Bu kez şaşırttı! DEM’li belediyeden Türk Bayrağı ısrarı
Bu kez şaşırttı! DEM’li belediyeden Türk Bayrağı ısrarı

Siyaset

Bu kez şaşırttı! DEM’li belediyeden Türk Bayrağı ısrarı

CHP’nin ülkücüsü Enginyurt’tan ters manyel! ‘İktidar CHP üzerinden gündem değiştirmeye çalışıyor’ deyip gündem değiştirmeye kalktı!
CHP’nin ülkücüsü Enginyurt’tan ters manyel! ‘İktidar CHP üzerinden gündem değiştirmeye çalışıyor’ deyip gündem değiştirmeye kalktı!

Gündem

CHP’nin ülkücüsü Enginyurt’tan ters manyel! ‘İktidar CHP üzerinden gündem değiştirmeye çalışıyor’ deyip gündem değiştirmeye kalktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Demir

Bunların CHP den kalır tarafı yok da birbirini şikayet etmiyorda foyaları dökülmüyor ortaya

Talib Ağbi

DEM parti değil ayni CHP gibi çete Mafya diyebiliriz, DEM Kürtleri kandırarak çalıp zenginleşirken, Kürtler ise fakirleşiyor, geçmişin Ağlarının ismi DEM Kürt halkı ise Maraba degilen sadece isim.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23