  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği Türkiye’den BM kürsüsünden İsrail’e net çağrı: Suriye’deki işgali derhal bitirin Mustafa Çiftçi trafik canavarlarına kafayı taktı: Trafik denetimlerinde 500 bin liralık cezalar! Türkiye’den TAM DESTEK! 1728 kişiyi kapsayan dev operasyon Trump tüm dünyaya duyurdu: Anlaşmaya vardık! Kafkasya’da yeni dönem: Türkiye ile Ermenistan arasında 30 yıllık ticari tabular yıkıldı Helal olsun sana! Galatasaraylı yıldız Filistin bayrağıyla sahneye çıktı İsrail ateşkes dinlemedi: Lübnan’da sivil savunma merkezine kanlı saldırı Firari Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı! İsrail, Filistinli kadın ve çocukları hücre hapsinde tutuyor!
Eğitim Öğretmen veli görüşmelerinde yeni dönem Okul basma devri bitti
Eğitim

Öğretmen veli görüşmelerinde yeni dönem Okul basma devri bitti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Öğretmen veli görüşmelerinde yeni dönem Okul basma devri bitti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yaşanan olayların ardından öğretmen-veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla "Veli Randevu Sistemi"nin kapsamı genişletildi, okulların da gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilmesine imkan sağlandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullardaki yaşanan saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Veli Randevu Sistemi"nin daha etkin hale getirilmesine yönelik açıklamaları üzerine sistemde yapılacak değişiklikler belli oldu.

Bakanlık, öğretmen-veli görüşmeleri için e-Devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilmesine olanak sağlayan "Veli Randevu Sistemi"nin daha güvenli ve planlı yürütülmesine ilişkin kapsamlı çalışma başlattı.

Sürecin velinin sisteme giriş yapıp randevu oluşturmasına bağlı olduğu eski sistemin, yaşanan saldırı olaylarının ardından sınırlı kalması düşüncesiyle bir dizi ekleme yapan Bakanlık, tasarlanan yeni sistemle veli randevu sürecinin daha esnek ve çok kanallı bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyor.

Eski sistemde veliler e-Devlet kullanıcı bilgileriyle "okulrandevu.meb.gov.tr" internet adresinden öğretmenlerin uygunluğuna göre randevu oluşturabiliyordu.

Yeni sistemde süreç yine randevu oluşturma, okul onayı ve görüşme adımlarından oluşacak ancak mevcut sistemden farklı olarak başvuru kanallarının çeşitlendirilmesi, okulun da veli adına randevu oluşturabilmesi ve velinin süreçle ilgili farklı kanallardan bildirim alabilmesi sağlanacak.

Bu doğrultuda veliler yalnızca "okulrandevu.meb.gov.tr" adresinden değil, aynı zamanda Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) mobil uygulaması e-Okul VBS Mobil, BiP'teki Okul-Veli Asistanı (OVA) kanalı ve Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) olmak üzere farklı kanallar üzerinden de randevu sürecini başlatabilecek.

Yeni sistemle birlikte okullar gerektiği durumda veli adına randevu oluşturacak ve randevularla ilgili veliye SMS ve e-posta bildirimi gönderilecek.

Ayrıca Bakanlık, oluşturulan randevuların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve görüşmenin içeriğini konu başlığı bağlamında takip edebilecek.

MEB, özellikle çalışan veya zamanı sınırlı olan velilerin de öğrencilerin eğitimi üzerindeki görünürlüğünü artırmak için adım atmayı hedefliyor.​​​​​​​

Bu kapsamda BiP altyapısı üzerinden veli ve öğretmenin çevrim içi görüşme seçeneğini de yeni sisteme entegre etmeyi planlıyor.

Okul saldırıları mercek altında! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Okul saldırıları mercek altında! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gündem

Okul saldırıları mercek altında! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kayseri'de eğitimde yapay zeka devrimi! İki öğretmenden okul saldırılarına karşı "Kartal Gözü" kalkanı!
Kayseri'de eğitimde yapay zeka devrimi! İki öğretmenden okul saldırılarına karşı "Kartal Gözü" kalkanı!

Eğitim

Kayseri'de eğitimde yapay zeka devrimi! İki öğretmenden okul saldırılarına karşı "Kartal Gözü" kalkanı!

Okul saldırıları için harekete geçildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Okul saldırıları için harekete geçildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gündem

Okul saldırıları için harekete geçildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23