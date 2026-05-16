Ak Partili isimden itiraf “Yanıldık!” Tunç Soyer’den daha kötüsü olmaz diyorduk ama…

Belediyenin mali yönetimini ele alan Hakan Yıldız, bütçe artışına rağmen bütçe açığının da büyüdüğünü ifade etti. Yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rakamlar yalan söylemez, gerçekleri ortaya koyar. 'Tunç Soyer’den daha kötüsü olmaz' diyorduk ama görünen o ki rakamlar bizi yanıltmış. Cemil Bey döneminde bütçe, Tunç Soyer dönemine göre dolar bazında yüzde 68 artmış durumda."

Borç yükü ve bütçe açığı verilerini paylaştı

Mevcut mali durumu rakamlarla detaylandıran Yıldız, bütçedeki artışın yönetim başarısına yansımadığını ve borç yükünün İzmir tarihinde görülmemiş bir seviyeye ulaştığını savundu. Yıldız, konuşmasında şu bilgileri aktardı:

Bütçe Açığı Karşılaştırması: Tunç Soyer'in 4 yıllık görev süresinde toplam 320 milyon dolar bütçe açığı verdiğini belirten Yıldız, Cemil Tugay döneminde ise sadece 2 yılda bu miktarın 585 milyon dolara ulaştığını iddia etti.

Tunç Soyer'in 4 yıllık görev süresinde toplam 320 milyon dolar bütçe açığı verdiğini belirten Yıldız, Cemil Tugay döneminde ise sadece 2 yılda bu miktarın 585 milyon dolara ulaştığını iddia etti. Toplam Borç Miktarı: Cemil Tugay’ın şu an itibarıyla 1.2 milyar dolar borçla İzmir tarihinin en borçlu belediye başkanı konumunda olduğunu ileri sürdü.

Yıldız, artan kaynaklara rağmen bütçe disiplininin sağlanamadığını vurgulayarak, "Ortada açık ve net bir gerçek var: Artan bütçeye rağmen yönetim başarısı değil, açıklar büyümüş" diyerek eleştirilerini sonlandırdı.