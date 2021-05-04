Genellikle kırmızı etle yapılan köfteler için bu sefer farklı bir tarif olan tavuk köftesine doyulmuyor. Bol baharatlı tavuk köftenin tarifi merak ediliyor. Ekonomik malzemelerle yapılan tavuk köftesinde hangi malzemelerin kullanıldığı araştırılıyor. Peki, tavuk köftesi nasıl yapılır? Tavuk köftesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?