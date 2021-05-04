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Yemek Tarifleri Tavuk köftesi nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Tavuk köftesi nasıl yapılır?

Genellikle kırmızı etle yapılan köfteler için bu sefer farklı bir tarif olan tavuk köftesine doyulmuyor. Bol baharatlı tavuk köftenin tarifi merak ediliyor. Ekonomik malzemelerle yapılan tavuk köftesinde hangi malzemelerin kullanıldığı araştırılıyor. Peki, tavuk köftesi nasıl yapılır? Tavuk köftesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 02:11:00 -
Tavuk köftesi nasıl yapılır?

Tavuk köftesi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

500 gr. tavuk göğsü, 2 su bardağı bayat ekmek kırıntısı (çekilmiş şekilde), 1 tane soğan, 1 tane kabak, 1 tane yumurta, 5-6 dal maydanoz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kekik, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı pul biber

Köfteleri pişirmek için; 1-1,5 çay bardağı zeytinyağı

Tavuk köftesi nasıl yapılır?

Öncelikle bayat ekmekleri rondodan çekip bir kaba koyun.

Daha sonra tavuğu da rondodan çekip kıyma haline getirmelisiniz. Tavuğu bayat ekmeklerin yanına koyun. Soğanları ve sarımsağı da rondodan çekmeyi unutmayın.

İçerisine ince doğranmış maydanozu, yumurtayı ve baharatları ilave edin. Rondodan çektiğiniz kabağı ilave ettikten sonra elinizle yoğurmaya başlayın.

Ardından avcunuzla yuvarlak köfte şekilleri verebilirsiniz.

Bir tavaya aldığınız zeytinyağını hafif ısıtın. Daha sonra köfteleri tavaya koyup arkalı önlü kızartmalısınız.

Tüm köfteleri tavada kızarttıktan sonra arkalı önlü de kızartmanız gerekir. Afiyet olsun…

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