Tavuk kalamar tarifi, nasıl yapılır? Tavuk kalamar sosu tarifi ve malzemeleri

Tavuk kalamar nasıl yapılır?

Tavuk kalamar malzemeleri

800-900 gram tavuk göğsü

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı köri

1,5 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

Sosu için:

1 adet yumurta

1 şişe soda (maden suyu)

1,5 çay kaşığı tuz

5 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karbonat

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Tavuk kalamar tarifi

Tavuklar parmak kalınlığında çok uzun olmayacak şekilde kesilir. Baharatlar, sarımsak ezeceğiyle ezilmiş sarımsak ve tuz eklenip iyice harmanlanır. En az 1-2 saat dolapta dinlendirilir. Sos için, yumurta ve soda iyice çırpılır. Un, tuz ve karbonat eklenip iyice çırpılır. Tavuklar eklenip iyice karıştırılır, 5-10 dakika bekletilir. Kızartma tavasına yağ alınır. Yağ kızdığında tavuklar kızartılır. Sıcak sıcak ketçap ve mayonez veya sarımsaklı yoğurt ile servis yapabilirsiniz.

Tavuk kalamarın püf noktası: Daha lezzetli olmaları için, sosladığınız tavuklar, buzdolabına kaldırılır ve sosunu çekmesi için 1 saat bekletilir.

Tavuk kalamar sosu tarifi

Malzemeler:

2-3 dilim bayat ekmek içi

Bir avuç dolusu ceviz içi

2 Yemek kaşığı kadar süzme yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez (mayonez yerine dilerseniz yoğurdu artırabilirsiniz)

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon

1 çay kaşığı tuz

Tavuk kalamar Tarator sosu tarifi

Bayat ekmek dilimlerinin içini bir kaba ufalayın. Ceviz, yoğurt, mayonez, 2 diş sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve tuz ile birlikte bütün malzemeleri robottan geçirin. Eğer robot kullanmıyorsanız ekmekleri 2 avucunuzun arasında ufalayabilirsiniz. Cevizleri ve sarımsakları dövdükten sonra bütün malzemelerle karıştırabilirsiniz. Tarator sosunuz hazır. Kalamar tavanın yanında servis yapmadan önce birkaç saat buzdolabında bekletin.