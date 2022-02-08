Tavuk kalamar tarifi, nasıl yapılır? Tavuk kalamar sosu tarifi ve malzemeleri
En çok sevilen ve tüketilen et çeşitlerinden biri olan tavuk kalamarı deneyin bakın hiç pişman olmayacaksınız. Peki tavuk kalamar nasıl yapılır? Tarifi ve püf noktası nedir? Malzemeleri nelerdir? Tavuk kalamar sosu tarifi...
Tavuk kalamar nasıl yapılır?
Tavuk kalamar malzemeleri
- 800-900 gram tavuk göğsü
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı köri
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 1 diş sarımsak
Sosu için:
- 1 adet yumurta
- 1 şişe soda (maden suyu)
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 5 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı karbonat
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Tavuk kalamar tarifi
Tavuklar parmak kalınlığında çok uzun olmayacak şekilde kesilir. Baharatlar, sarımsak ezeceğiyle ezilmiş sarımsak ve tuz eklenip iyice harmanlanır. En az 1-2 saat dolapta dinlendirilir. Sos için, yumurta ve soda iyice çırpılır. Un, tuz ve karbonat eklenip iyice çırpılır. Tavuklar eklenip iyice karıştırılır, 5-10 dakika bekletilir. Kızartma tavasına yağ alınır. Yağ kızdığında tavuklar kızartılır. Sıcak sıcak ketçap ve mayonez veya sarımsaklı yoğurt ile servis yapabilirsiniz.
Tavuk kalamarın püf noktası: Daha lezzetli olmaları için, sosladığınız tavuklar, buzdolabına kaldırılır ve sosunu çekmesi için 1 saat bekletilir.
Tavuk kalamar sosu tarifi
Malzemeler:
- 2-3 dilim bayat ekmek içi
- Bir avuç dolusu ceviz içi
- 2 Yemek kaşığı kadar süzme yoğurt
- 1 yemek kaşığı mayonez (mayonez yerine dilerseniz yoğurdu artırabilirsiniz)
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet limon
- 1 çay kaşığı tuz
Tavuk kalamar Tarator sosu tarifi
Bayat ekmek dilimlerinin içini bir kaba ufalayın. Ceviz, yoğurt, mayonez, 2 diş sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve tuz ile birlikte bütün malzemeleri robottan geçirin. Eğer robot kullanmıyorsanız ekmekleri 2 avucunuzun arasında ufalayabilirsiniz. Cevizleri ve sarımsakları dövdükten sonra bütün malzemelerle karıştırabilirsiniz. Tarator sosunuz hazır. Kalamar tavanın yanında servis yapmadan önce birkaç saat buzdolabında bekletin.