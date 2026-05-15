Tavuk ile kedi arasında 'Annelik krizi' şaşırttı

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli Köyü Çalılık Mezrası'nda ilginç bir olay yaşandı. Osman Çoban'a ait kuluçkaya yatan tavuk, birkaç gün önce doğan dört yavru kediyi sahiplenince ortaya sıra dışı görüntüler çıktı.

İddiaya göre, anne kedi kısa süreliğine yavrularının yanından ayrılınca tavuk, yavru kedileri yumurtaları sanarak kanatlarının altına aldı. Bir süre sonra geri dönen anne kedi ise tavuk tarafından yavrularına yaklaştırılmadı.

Ahırda yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tavuğun yavru kedileri korumaya çalıştığı, anne kedinin ise yavrularına yaklaşmak istediği anlar yer aldı.

Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Osman Çoban'ın, "Bunlar ne böyle? Yavru kedilere sahip çıkmış" sözleri de görüntülere yansıdı.