Tavuk göğsü nasıl yapılır? İftar için yalancı tavuk göğsü tarifi
Tavuk göğsü gerekli malzemeler | İftarın ardından leziz olduğu kadar hafif bir tatlı tarifi arayanlar ' Tavuk göğsü için hangi malzemeler gerekli?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tavuk göğsü nasıl yapılır? Tam ölçülü tavuk göğsü tarifi:
İftarın ardından hafif bir tatlı tarifi mi arıyorsunuz? İşte, leziz tavuk göğsü tarifi
Tavuk göğsü nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 125 gram tereyağı ya da margarin
- 1 su bardağı un
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 paket vanilya
Üzeri için:
- Tarçın
İftar için yalancı tavuk göğsü tarifi
Bir tencerenin içerisine margarini ya da tereyağını alıp kısık ateşte eritin.
Yağ eridikten sonra unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Unu azar azar ilave edip çırpın.
Unun ardından şekeri ekleyin.
Tatlı kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Kıvam alan tatlının altını kapatın ve 1 paket vanilyayı ekleyin.
2-3 dakika kadar tatlıyı mikserle çırpın.
Dikdörtgen bir cam tepsiye tatlıyı dökün ve soğumaya bırakın.
Tatlının üzerine tarçın serpin.
Oda sıcaklığına gelen tatlıyı 4-5 saat buzdolabında dinlendirin.
Afiyet olsun.