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Yemek Tarifleri Tavuk göğsü nasıl yapılır? İftar için yalancı tavuk göğsü tarifi
Yemek Tarifleri

Tavuk göğsü nasıl yapılır? İftar için yalancı tavuk göğsü tarifi

Tavuk göğsü gerekli malzemeler | İftarın ardından leziz olduğu kadar hafif bir tatlı tarifi arayanlar ' Tavuk göğsü için hangi malzemeler gerekli?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tavuk göğsü nasıl yapılır? Tam ölçülü tavuk göğsü tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-04-03 15:34:00 -
Tavuk göğsü nasıl yapılır? İftar için yalancı tavuk göğsü tarifi

İftarın ardından hafif bir tatlı tarifi mi arıyorsunuz? İşte, leziz tavuk göğsü tarifi

Tavuk göğsü nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 125 gram tereyağı ya da margarin
  • 1 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • Tarçın

İftar için yalancı tavuk göğsü tarifi

Bir tencerenin içerisine margarini ya da tereyağını alıp kısık ateşte eritin.

Yağ eridikten sonra unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Unu azar azar ilave edip çırpın.

Unun ardından şekeri ekleyin.

Tatlı kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Kıvam alan tatlının altını kapatın ve 1 paket vanilyayı ekleyin.

2-3 dakika kadar tatlıyı mikserle çırpın.

Dikdörtgen bir cam tepsiye tatlıyı dökün ve soğumaya bırakın.

Tatlının üzerine tarçın serpin.

Oda sıcaklığına gelen tatlıyı 4-5 saat buzdolabında dinlendirin.

Afiyet olsun.

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