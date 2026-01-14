  • İSTANBUL
TAV Lounge'ları dünya standartlarında! Skytrax'ten 4 ve 5 yıldızlı ödül

TAV İşletme Hizmetleri’nin dünya genelindeki lounge’ları, Skytrax’in kapsamlı değerlendirmesinde 4 ve 5 yıldızlı üst seviye derecelendirmeler aldı. Modern tasarım, konfor ve üstün hizmet kalitesiyle misafir deneyiminde global standartları belirliyorlar.

TAV Havalimanları’nın ağırlama ve ayrıcalıklı hizmetler alanındaki iştiraki TAV İşletme Hizmetleri’nin dünya genelinde farklı lokasyonlarda işlettiği lounge’lar, Skytrax tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirme sürecinde üst seviye derecelendirmelere layık görüldü. Lounge’lar; tasarım, konfor, temizlik, yeme-içme kalitesi, hizmet hızı ve genel misafir deneyimi dâhil olmak üzere 250’den fazla kriter üzerinden değerlendirildi.

 

TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı ve TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Aude Ferrand değerlendirmesinde şunları söyledi: “TAV İşletme Hizmetleri  olarak yılda yaklaşık 7 milyon yolcuya, 19 ülkede, 29 havalimanında 110’dan fazla noktada hizmet sunuyoruz. Yerel ihtiyaç ve beklentileri gözetirken, her noktada aynı yüksek hizmet standardını sunma yaklaşımımızın bu şekilde takdir edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Misafirlerimizin bize duyduğu güven en büyük motivasyonumuz. Bu dereceler, ekiplerimizin özverili çalışmasının ve profesyonelliğinin önemli bir göstergesi. Titiz ve bağımsız değerlendirmeleri için Skytrax ekibine de teşekkür ederiz. Bu objektif bakış açısı, hizmetlerimizi sürekli geliştirme hedefimizi destekliyor ve misafir deneyiminde lider olma vizyonumuzu güçlendiriyor. Havalimanı iş ortaklarımızla birlikte; konforu, çağdaş tasarımı ve kişiselleştirilmiş hizmet anlayışını bir araya getiren lounge deneyimleri sunmaya devam edeceğiz.”

 

2025 Skytrax değerlendirmesinden öne çıkanlar

* New York John F. Kennedy Havalimanı’nda bulunan  ve TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Capital One Lounge,  modern tasarımı, şık atmosferi ve kişiye özel hizmet anlayışıyla 5 Yıldız aldı.

* Bermuda’daki İç Hatlar ve Uluslararası Primeclass Lounge’lar ile Muscat’taki Primeclass Lounge, yüksek hizmet kalitesi ve misafir memnuniyetiyle 5 Yıldız ile değerlendirildi.

* TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Paris Orly, Paris Charles de Gaulle ve Almatı Havalimanları’ndaki Extime Lounge’lar, 4 Yıldız derecesi aldı.

* Paris Orly, Ankara Esenboğa, Milas–Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Riga, Üsküp, Batum, Tiflis, Bergamo ve Medine havalimanlarında bulunan Primeclass Lounge’lar, Skytrax değerlendirmeleri kapsamında 4 Yıldız derecesine layık görüldü. Şirket tarafından işletilen ve 4 Yıldız alan diğer lounge’lar arasında ise Santiago’daki Primeclass Pacifico Lounge ile Washington, D.C.’de bulunan Turkish Airlines Star Alliance Lounge da yer aldı.

Skytrax Airline Lounge Star Ratings, alanında uzman denetçiler tarafından yapılan detaylı yerinde incelemeler sonucunda verilen ve dünya genelinde lounge kalitesinin en önemli referanslarından biri olarak kabul ediliyor.

