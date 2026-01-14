Mali müşavirlikte djital dönem: Çalışma usulleri sil baştan düzenlendi

Yönetmeliklerle maliyetlerin azaltılması ve işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi için çalışanlar listesine kayıt, büro tescil belgesi alma, vize ettirme gibi işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesine yönelik bazı değişiklikler yapıldı. Ticari faaliyette bulunma ve hizmet akdiyle çalışma yasağı gibi hükümlere açıklık getirildi. Meslek mensuplarının, anonim şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapabilmesi de düzenlenirken, şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olacak meslek mensuplarının bu şirketlerde veya bu şirketlerin doğrudan ya da dolaylı iştiraki ya da hissedarı olduğu şirketlere mesleki anlamda hizmet vermesi yasaklandı.