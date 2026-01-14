Mali müşavirlikte djital dönem: Çalışma usulleri sil baştan düzenlendi

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma usul ve esasları yeniden belirlendi. Vize ettirme gibi işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesine yönelik bazı değişiklikler yapıldı. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB), "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair", "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair", "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair" ile "Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair" yönetmelikleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.