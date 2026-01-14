  • İSTANBUL
Mali müşavirlikte djital dönem: Çalışma usulleri sil baştan düzenlendi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mali müşavirlikte djital dönem: Çalışma usulleri sil baştan düzenlendi

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma esaslarında köklü değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle büro tescil ve vize işlemleri dijital ortama taşınırken, meslek mensuplarına anonim şirketlerde "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" yolu açıldı.

Foto - Mali müşavirlikte djital dönem: Çalışma usulleri sil baştan düzenlendi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), meslek mensuplarının işleyişini modernize eden dev bir yönetmelik paketini yürürlüğe koydu. Maliyetleri düşürmek ve bürokrasiyi hızlandırmak amacıyla hazırlanan düzenleme ile vize ve kayıt işlemleri e-Birlik sistemi üzerinden yürütülecek.

Foto - Mali müşavirlikte djital dönem: Çalışma usulleri sil baştan düzenlendi

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma usul ve esasları yeniden belirlendi. Vize ettirme gibi işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesine yönelik bazı değişiklikler yapıldı. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB), "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair", "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair", "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair" ile "Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair" yönetmelikleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Foto - Mali müşavirlikte djital dönem: Çalışma usulleri sil baştan düzenlendi

Yönetmeliklerle maliyetlerin azaltılması ve işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi için çalışanlar listesine kayıt, büro tescil belgesi alma, vize ettirme gibi işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesine yönelik bazı değişiklikler yapıldı. Ticari faaliyette bulunma ve hizmet akdiyle çalışma yasağı gibi hükümlere açıklık getirildi. Meslek mensuplarının, anonim şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapabilmesi de düzenlenirken, şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olacak meslek mensuplarının bu şirketlerde veya bu şirketlerin doğrudan ya da dolaylı iştiraki ya da hissedarı olduğu şirketlere mesleki anlamda hizmet vermesi yasaklandı.

Foto - Mali müşavirlikte djital dönem: Çalışma usulleri sil baştan düzenlendi

Ayrıca meslek mensuplarının ortağı oldukları mesleki şirketlerinde veya bağımsız denetim şirketlerinin denetim ekiplerinde hizmet akdiyle yapacakları çalışmalar, hizmet akdiyle çalışma yasağının dışına çıkarıldı.

Foto - Mali müşavirlikte djital dönem: Çalışma usulleri sil baştan düzenlendi

Gerek tebligat gerekse itiraz başvuru aşamalarında e-Birlik sistemi daha etkin kılınarak, sürecin hızlandırılması amaçlandı. Eğitim kredilerini tamamlamayan meslek mensuplarına, 1 yıllık süre tanınarak, bu yükümlülüklerini yerine getirmelerine olanak sağlandı.

Foto - Mali müşavirlikte djital dönem: Çalışma usulleri sil baştan düzenlendi

Öte yandan, mevzuatın sadeleştirilmesi amacıyla birçok madde yürürlükten kaldırıldı.

