Gannuşi'nin cezası onandı
Dünya

Gannuşi'nin cezası onandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gannuşi'nin cezası onandı

Tunus'ta istinaf mahkemesi, "yolsuzluk ve kara para aklama" iddialarıyla yargılanan Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye verilen 22 yıl hapis cezasını onadı. İddialar arasında "casusluk, devlet başkanını hedef alan saldırı hazırlığı, iç güvenliği tehdit ve devlet başkanına karşı komplo kurma" suçlamaları da yer alıyor.

Tunus resmi haber ajansı TAP, adını açıklamadığı yargı kaynağına dayandırdığı haberinde, istinaf mahkemesinin sanıkların tamamı hakkında verilen hükümleri onadığını, yalnızca sanık Şeza Belhac Mübarek’in bu kapsam dışında tutulduğunu aktardı.

Belhac hakkında verilen hükmün indirime gidilerek verilen 5 yıl hapis cezasının 2 yıla düşürüldüğünü ve cezanın infazının ertelendiği belirtildi.

Tunus Asliye Mahkemesi, 5 Şubat'ta aralarında 84 yaşındaki Gannuşi'nin de bulunduğu 41 siyasetçi, gazeteci, blog yazarı ve iş adamını 5 ila 54 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Gannuşi hakkında 22 yıl hapis cezasına hükmedilmişti.

İstinaf mahkemesi kararları nihai nitelik taşımıyor. Yeniden gözden geçirilmesi için kararlara karşı temyiz hakkı bulunuyor.

Sanıklar, kendilerine yöneltilen "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak ve devletin yapısını değiştirmeye çalışmak, Tunusluları birbirlerine karşı silahla karşı karşıya getirmeye teşvik etmek, öldürme ve yağmayı kışkırtmak. Cumhurbaşkanı ve makamına yönelik 'tehdit, fiziksel saldırı veya devletin itibarına doğrudan zarar verdiği kabul edilen her türlü ağır ve düşmanca eylem' anlamına gelen çirkin tutum ve davranışta bulunmak" şeklindeki suçlamaları reddetmişti.

 

"İnstalingo Şirketi" davası

Tunus'ta Ekim 2021'de açılan "İnstalingo Şirketi" davası kapsamında aralarında Nahda Hareketi lideri Gannuşi ve ailesinin de bulunduğu birçok siyasi, gazeteci, blog yazarı ve iş adamı hakkında "yolsuzluk ve kara para aklama" iddiası bulunuyor.

İddialar arasında "casusluk, devlet başkanını hedef alan saldırı hazırlığı, iç güvenliği tehdit ve devlet başkanına karşı komplo kurma" suçlamaları da yer alıyor.

