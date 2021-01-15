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Kadın - Aile Tatlı patates cipsi tarifi | Tatlı patates cipsi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tatlı patates cipsi tarifi | Tatlı patates cipsi nasıl yapılır?

Tatlı patates cipsi nasıl yapılır? Şekil olarak patatese benziyor olsa da oldukça farklı bir sebze. Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan bu besinin glisemik indeksi de oldukça düşük. Tatlı patatesle hem tatlı hem tuzlu tarifler hazırlamak sizin elinizde. İstediğiniz şekilde hazırladığınız dip sosların yanında tatlı patates cipsleri oldukça lezzetli oluyor. Peki, Tatlı patates cipsi nasıl yapılır? Tatlı patates cipsi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 23:44:00 -
Tatlı patates cipsi tarifi | Tatlı patates cipsi nasıl yapılır?

Tatlı patates cipsi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 tane  büyük boy tatlı patates, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tatlı patates cipsi nasıl yapılır?

Fırını 200 dereceye ısıtınız. Patateslerin kabuklarını soyduktan sonra parmak şeklinde ince ince doğramanız gerekir. Üzerine mısır nişastası ilave edin ve karıştırınız.

Ardından zeytinyağı ve baharatları ekleyin ve güzelce karıştırmayı unutmayın.

Patatesleri pişirme kâğıdı serdiğiniz tepsiye üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirin ve 30 dakika kadar pişiriniz. Ilıdıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

Cipslerinizi istediğiniz gibi hazırlayacağınız dip soslarla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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