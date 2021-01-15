Tatlı patates cipsi tarifi | Tatlı patates cipsi nasıl yapılır?

Tatlı patates cipsi nasıl yapılır? Şekil olarak patatese benziyor olsa da oldukça farklı bir sebze. Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan bu besinin glisemik indeksi de oldukça düşük. Tatlı patatesle hem tatlı hem tuzlu tarifler hazırlamak sizin elinizde. İstediğiniz şekilde hazırladığınız dip sosların yanında tatlı patates cipsleri oldukça lezzetli oluyor. Peki, Tatlı patates cipsi nasıl yapılır? Tatlı patates cipsi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?