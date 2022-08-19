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Aktüel Taslak metinler ortaya çıkmaya başladı! Binlerce çalışan için yeni dönem
Aktüel

Taslak metinler ortaya çıkmaya başladı! Binlerce çalışan için yeni dönem

3600 ek göstergenin ardından kamudaki sözleşmeli çalışanlara ilişkin çalışmalar hız kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 17:41:00 -
Taslak metinler ortaya çıkmaya başladı! Binlerce çalışan için yeni dönem

3600 ek göstergenin ardından kamudaki sözleşmeli çalışanların kadro çalışması şekillenmeye başladı. Taslak metinler de ortaya çıkmaya başladı.

Alınan bilgiye göre taslak metinler şu şekilde:

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde sözleşmeli çalışanlar da yararlanacak.

31 Aralık 2022 itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.

Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Eş durumundan tayin olanağı

Sözleşmeli hizmet süreleri, ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

1 Ocak 2023 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacak. Bu süre sonunda 30 gün içinde başvuranlar, ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacak.

Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.

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Yorumlar

Serhat

Kamu iyi kötü dönüyor taban patladı asgari ücretli kırılıyor kira fatura ödeyemiyor insanlar süt peynir çocuklarına alamıyor önümüz kış asgari ücret enaz 8 bin olmalıydı kurumsal firmaların günlük yemek kartı ise 100 tl olmalıydı bu ülkenin yüzde 50 den fazlası asgari ücret alıyor. Asgari üctet yılsonunda ise 11 bini bulmalıydı okul servisleri okul alışverişleri ne olacak
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