Taşköprülü Kadınlar 8 Mart’ta doyasıya eğlendi

Kastamonu’nun Taşköprü İlçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara yönelik eğlence programı düzenledi.

Taşköprü Açık Hava Düğün Salonu’nda gerçekleşen programda ilk olarak sevilen sanatçı Hasan Yılmaz, daha sonra ise sevilen sanatçı Ilgaz birbirinden güzel şarkılarıyla Taşköprülü kadınlara unutulmaz dakikalar yaşattı.

Daha sonra sahneye çıkarak kadınlara karanfil dağıtan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kadının hem anne, hem eş, hemde kardeş olan kutsal bir varlık olduğuna dikkat çekerek tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Taşköprülü kadınların doğalgaz ile rahata ermesinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Arslan, “Şimdi sıra alt yapı çalışması biten Organize Sanayi Bölgesi’nde inşallah bu yıl tamamlanacak ve içme suyumuz da kısa sürede musluklardan akacak” dedi.

Arslan daha sonra sahne alan Hasan Yılmaz, Ilgaz ve bayanlarla birlikte pasta kesti. Arslan, programda ilk olarak eşi Nebahat Arslan’a çiçek takdim etti ardından ise güzel şarkılarıyla Taşköprülü bayanlara eğlenceli dakikalar yaşatan Hasan Yılmaz ve Ilgaz’a çiçek ve plaket taktim etti.

Taşköprü Belediyesi programda ayrıca sıfır atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik başlattığı projeye destek vererek taş baskıdan yapılmış 3 bin adet bez çantayı kadınlara dağıttı.