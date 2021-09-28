Taşkent Uluslararası Film Festivali’ne Türk damgası

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçiliği ve Yerli Düşünce Derneğince hazırlanan özel bölümde Özbekistan ile sinema alanında ortak projelerin geliştirilmesine yönelik iş birliği toplantıları da gerçekleştirilecek.

Önemli yönetmenlerin filmleri katılıyor

Festivale, Nuri Bilge Ceylan, Reis Çelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Ercan Kesal, Oktay Kaynarca, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Petekkaya, Nazan Kesal, Filiz Ahmet, Erkan Kolçak Köstendil ve Dilan Çiçek Deniz’in de aralarında bulunduğu usta yönetmen ve oyuncular katılacak. Maveraünnehir bölgesindeki Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hiva şehirlerinde 28 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin açılış töreni Taşkent’deki Ali Şir Nevai Sineması’nda yapılacak. Türkçe konuşan ülkelerin yanı sıra Hindistan ve Rusya da festivalde yer alacak.

Festivalde gösterilecek Türk filmleri ise şöyle:



AF - Yönetmen Cem Özay

Ahlat Ağacı - Yönetmen Nuri Bilge Ceylan

Anons - Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun

Bağlılık Aslı - Yönetmen Semih Kaplanoğlu

Flash Bellek - Yönetmen Derviş Zaim

Japonya’da Türk İzleri - Yönetmen Umut Mete Soydan

Kapan - Yönetmen Seyid Çolak

Mavzer - Yönetmen Fatih Özcan

Nasipse Adayız - Yönetmen Ercan Kesal

Omar ve Biz - Yönetmen Mehmet Bahadır ve Maryna Gorbach Er

Ölü Ekmeği - Yönetmen Reis Çelik