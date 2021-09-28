Taşkent Uluslararası Film Festivali’ne Türk damgası
Türk sinemasının son dönemde uluslararası film festivallerinden ödüllerle dönen başarılı yapımları 8. Taşkent Uluslararası Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak. Türkiye’nin konuk ülke olarak davet edildiği festivalde oluşturulan Türkiye özel bölümünde Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı’ndan Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Aslı filmine toplam 11 seçkin film gösterime sunulacak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçiliği ve Yerli Düşünce Derneğince hazırlanan özel bölümde Özbekistan ile sinema alanında ortak projelerin geliştirilmesine yönelik iş birliği toplantıları da gerçekleştirilecek.
Önemli yönetmenlerin filmleri katılıyor
Festivale, Nuri Bilge Ceylan, Reis Çelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Ercan Kesal, Oktay Kaynarca, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Petekkaya, Nazan Kesal, Filiz Ahmet, Erkan Kolçak Köstendil ve Dilan Çiçek Deniz’in de aralarında bulunduğu usta yönetmen ve oyuncular katılacak. Maveraünnehir bölgesindeki Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hiva şehirlerinde 28 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin açılış töreni Taşkent’deki Ali Şir Nevai Sineması’nda yapılacak. Türkçe konuşan ülkelerin yanı sıra Hindistan ve Rusya da festivalde yer alacak.
Festivalde gösterilecek Türk filmleri ise şöyle:
AF - Yönetmen Cem Özay
Ahlat Ağacı - Yönetmen Nuri Bilge Ceylan
Anons - Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun
Bağlılık Aslı - Yönetmen Semih Kaplanoğlu
Flash Bellek - Yönetmen Derviş Zaim
Japonya’da Türk İzleri - Yönetmen Umut Mete Soydan
Kapan - Yönetmen Seyid Çolak
Mavzer - Yönetmen Fatih Özcan
Nasipse Adayız - Yönetmen Ercan Kesal
Omar ve Biz - Yönetmen Mehmet Bahadır ve Maryna Gorbach Er
Ölü Ekmeği - Yönetmen Reis Çelik