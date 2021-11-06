Bir evden başka bir eve taşınma işleminin ardından vatandaşlar ikamet adreslerini değiştirip, fatura bilgilerini güncelliyor. Çocuklu aileler ise okul nakil işlemleri için neler yapmaları gerektiğini merak ediyor. Peki, ilkokul ortaokul nakil işlemleri nasıl yapılıyor?

Taşınma işleminin ardından okul nakili nasıl alınır?

Pek çok sebeple aileler kimi zaman aynı şehir kimi zaman da farklı şehirlere taşınabiliyor. Taşınma işlemiyle birlikte ikametgah adresi değişikliği, faturaların tanımlanması ve varsa çocukların nakil işlemlerinin halledilmesi gerekiyor. İkametgah değişiklikleri artık e Devlet üzerinden yapılabiliyor. Elbette nüfus müdürlüklerine giderek de ikametgah değişikliği yapılıyor. Bunun için öncelikle randevu oluşturulması gerekiyor. Aileler öncelikle ikametgah değişikliği işlemini halletmeli ardından da nakil işlemini yapabilirler.

Bilindiği gibi anasınıfı, ilkokul ve ortaokulda kayıtlar adrese dayalı sisteme göre yapılıyor. Bu sebeple aile önce ikametgah adresini yenilemeli ardından adreslerine en yakın okula giderek nakil için müracaat etmeli.

Liselerde ise sistem biraz daha farklı. Adrese dayalı olarak lise kayıtları yapılsa da okul kontenjanları, puanlar kayıt işlemi için önemli. İkametgah taşıma işleminin ardından bölgenizde bulunan liseye giderek gerekli başvuruları yapabilirsiniz.