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Taşı boya, gülümse

Sokakta, yolda, sahilde gördüğünüz taşları alıp boyarsanız onları birer sanat eserine dönüştürebilirsiniz.

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:36
Taşı boya, gülümse

Siz de rengarenk boyanmış bir tablo görünümdeki bu taşları görüp de taş boyamanın nasıl yapıldığını merak etmediniz mi? Bulduğunuz çakıl taşları nasıl bir biçimde olursa olsun, eğer iyi bir tasarım yaparsanız, gerçekten göreni gülümsetecek bir sanat eserine dönüşebilir.

Onları sehpalarınızın üzerine koyabileceğiniz gibi, değişik yerlere silikonla yapıştırarak da tablo gibi kullanabilirsiniz.

Taş boyama yapmak için gerekli malzemeler

-İstediğiniz şekil ve boyutta taşlar

-Kurşun kalem

-Kalın ve ince uçlu fırçalar

-Yapacağınız tasarıma uygun renklerde akrilik boyalar ya da taş boyası

-Asetat kalemler

Yassı şekilli, yüzeyi pürüzsüz ve mat çakıl taşları çalışmaya daha elverişlidir. Kaygan yüzeyleri boyamak zor olduğu için mat taşları tercih ederek boyanın daha iyi tutmasını sağlayabilirsiniz.

İlk olarak taşın üzerine kurşun kalem ile bir taslak çizmekle işe başlayın. Önce gördüklerinizi taklitle işe başlayabilirsiniz. Meselâ şu tepede elle tutulan gibi. Taşın üzerine çizdiğiniz taslağın üzerinden asetat kalem ile geçerek bunu sabitleyin.

Çizim yapma yeteneğiniz olmasa bile çakıl taşlarını farklı renklerde boyayarak ortaya çok güzel tasarımlar çıkarabilirsiniz.

Çocuklarınızla birlikte çalışırsanız daha da verimli olur. Birlikte vakit geçirmenin tadı onların hafızalarında unutulmaz hatıralar oluşturur. Bu arada bol bol konuşur, çocukla çocuk olmanın keyfini de yaşarsınız.

İlk kez evde taş boyama yapacaksanız kullanmadığınız ojelerle birkaç deneme çalışması yapabilirsiniz. Daha sonra taş boyası ya da akrilik boya alarak daha iddialı çalışmalar yapabilirsiniz.

Bu tür çalışmalar için en ideal boya taş boyasıdır fakat bu yoksa akrilik boya da kullanabilirsiniz. Akrilik boyanın kapatıcılık özelliği olduğundan ve çabuk kuruduğu için taş boyama yapmak için en uygun boya çeşitlerindendir.

Bu arada kat'iyyen yağlı boya kullanmayın. Son kat ve parlaması için verniği bile çocuklarınız olmadığında sürün. Zehir solumayın.

Son bir not: Elinizdeki o çakıl taşına iyi bakın. Kaç yaşındadır dersiniz? Hiç hesaplamaya kalkışmayın, o dünya yaratılalı beri var! Onun yaşı yanında kendi yaşınızın toz kadar değeri yok!

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:36
  1. taş boyama
  2. çakıl taşları
  3. sanat eseri
  4. Kurşun kalem
  5. Asetat kalem
  6. oje
  7. yağlı boya

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