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Ekonomi Taşeron kadroya alınacak mı? Yeni yılda taşeron alımı olacak mı?
Ekonomi

Taşeron kadroya alınacak mı? Yeni yılda taşeron alımı olacak mı?

Kamuda çalışan milyonlarca işçiye tediye ödemeleri ne zaman verilecek? sorusu merak ediliyordu. Kamu işçi tediye ödemelerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, ilave tediye ödemelerinin 14 Aralık itibariyle ödenmeye başlandığı duyurdu. Kamu işçilerine yönelik tediye ödemeleri yapılırken, kamuda çalışan taşeron işçiler ise ne zaman kadroya alınacaklarını araştırıyor. Peki kamuya taşeron alımı var mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:44:00 - 2020-12-15 12:48:17
Taşeron kadroya alınacak mı? Yeni yılda taşeron alımı olacak mı?

Yaklaşık 1.2 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri dün başladı. Yeraltında çalışan maden işçileri de ikramiyelerini 23 Aralık'ta alacak.  Asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 915 lira ikramiye ödenirken ücret arttıkça bu tutar da yükseliyor.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin dün yatırıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de ilave tediyelere dâhil olduğunu belirterek, "Türkiye için değer üreten, kalkınmanın büyük destekçisi olan işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Taşerona kadro var mı?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2017 yılında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda çalışan tüm taşeron işçilerinin daimi kadroya alınacağı açıklanmasına rağmen halen kadro verilmeyen işçileri yeniden TBMM gündemine taşıdı. Gürer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, kamuda halen taşeron işçisi olarak çalışanlara ne zaman kadro verileceğinin açıklanmasını istedi. Belediyelerdeki taşeron işçilerinin belediye şirketlerine geçirildiğini hatırlatan Gürer, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı olmak üzere farklı bakanlıklar bünyesinde de çok sayıda personelin kadro beklentilerinin sonuçsuz kaldığını ifade etti. Taşeron işçilerin kadroya şu an için alınmıyor olsa da yapılan düzenleme ile taşeron işçilere kamuda çalışan diğer çalışanlar gibi yasal statü getirildi.

Taşeron işçilerin yasak hakları neler?

30 Haziran itibarıyla belediyelerde yaklaşık 450 bin işçi için ara dönem tamamlandı. Artık bu işçilerin şimdiye kadar üye oldukları sendikalardan ayrılarak, belediyelerde ve il özel idarelerinde toplu sözleşme yapma hakkı bulunan sendikalara geçmesi gerekiyor. Çalışanların bu sendikaların yaptığı toplu sözleşmelerden yararlanma süreci de başlıyor. Buna bağlı olarak bu çalışanların ücretlerinin, geçerli toplu sözleşmelere göre düzenlenmesi gerekiyor.

Kasım ayında ise, kamu kurum ve kuruluşlarında benzer süreç başlamıştı. Buralarda kadroya geçmiş çalışanların da o işyerlerinde örgütlü olan sendikalara geçmesi ve buna göre mali ve sosyal haklarının revize edilmesi gerekecek. 2021 yılına girildiğinde ise, tüm taşeron çalışanlarının kendi kurumlarında çalışanlarla aynı ücret artışı ve sosyal hak düzenine sahip olması bekleniyor.

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