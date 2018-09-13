Taşçı'nın yeni takımı belli oluyor!

Stuttgart'ta yıldızı parlayan ve Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen Serdar Taşçı, sözleşmesi sona ermesine rağmen hala yeni bir takımla anlaşamadı.

Ajansspor'un haberine göre Serdar Taşçı'nın transferi hala mümkün. Avrupa'da başta Almanya olmak üzere farklı birçok lige transfer yapabilecek ancak Türkiye'de böyle bir transfer söz konusu değil.

Serdar Taşçı'nın menajeri, 31 yaşındaki stoperin, yeni takımının birkaç gün içerisinde belli olacağını belirtti.