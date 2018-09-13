THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Taşçı'nın yeni takımı belli oluyor!

Türk asıllı Alman futbolcu Taşçı'nın transferiyle ilgili menajerinden açıklama geldi.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:48
Taşçı'nın yeni takımı belli oluyor!

Stuttgart'ta yıldızı parlayan ve Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen Serdar Taşçı, sözleşmesi sona ermesine rağmen hala yeni bir takımla anlaşamadı.

Ajansspor'un haberine göre Serdar Taşçı'nın transferi hala mümkün. Avrupa'da başta Almanya olmak üzere farklı birçok lige transfer yapabilecek ancak Türkiye'de böyle bir transfer söz konusu değil.

Serdar Taşçı'nın menajeri, 31 yaşındaki stoperin, yeni takımının birkaç gün içerisinde belli olacağını belirtti.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:48
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muratcan'ın katili 16 sene önce de cinayet işlemiş
    1. Muratcan'ın katili 16 sene önce de..
    2. Afyonkarahisar'da ev yangını korkuttu
    3. Şanlıurfa Viranşehir’de pamuk hasadı..
    4. Meteoroloji'den İstanbul için sel..
    5. Adıyaman’da şiddetli fırtına çatıları..
    6. Parmak kadar çocukta alerji olur mu?
    7. Burak Yılmaz'dan Trabzonspor açıklaması!
    8. Emziren anneler karaciğerinize özen..
    9. Adıyaman'da şiddetli fırtına çatıları..
    10. Giresun'da teröristler, çaldıkları..
    11. Ürdün ve Suriye'den 'sınır kapısı'..
    12. Mersin'in Tarsus ilçesinde eve..
    13. Muğla'da yağış, Ölüdeniz’in rengini..
    14. Varis ağrılarınızı azaltmaya yönelik..
    15. Burdur'da otomobil devrildi: 2 kişi..
    16. Temizliği daha kolay hale getirmek..
    17. Zonguldak'ta öz annesini öldüren..
    18. Yunanistan'daki plajda çökme: 7 kişi..
    19. ABD'den Rusya ve Çin'e yeni..
    20. Havalimanında valizden çıkan cihazlar..
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!