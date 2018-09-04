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Tasarruf etmek için bunlara dikkat edin

Tasarruf etmek hem cebimiz hem de dünyamız için oldukça önemli...

04 Eylül 2018 Salı 17:58
Tasarruf etmek için bunlara dikkat edin

Yenilikleri araştırmak ve uygulamak için yıllık 5,3 milyar dolarlık bir bütçe ayıran firmalar var. Geliştirilen yeni nesil klimalar, ozon tabakasına zarar vermiyor. Az su ve enerji tüketen bulaşık ve çamaşır makineleri tasarruf sağlıyor.

Sadece sıcak su kullanmadan temizlik yapabilen makineler bile yüzde 30 enerji tasarrufu sağlıyor. Dünyadaki ısınma susuzluğu da beraberinde getirdi. “Su yüzünden savaşlar çıkacak” korkusu sardı ülkeleri. Birçok hükümet, acil eylem planı çerçevesinde su tasarrufuna yöneldi. Sivil toplum kuruluşları yürüttükleri reklam kampanyaları ile vatandaşı bilinçlenmeye çağırıyor.

Artık elektrik ve su tasarrufu sağlayan çamaşır makinelerinin rezistansları kireç tutmuyor. Böylece deterjanın yanında ek bir ürün kullanmak gerekmiyor.

Buzdolabında kullanılan yeni bir teknoloji de yüzde 30 enerji tasarrufu sağlıyor.

Dünya genelinde elektriğin yüzde 19’u aydınlatma için kullanılıyor. Türkiye’de harcanan bu rakam ise toplam elektrik tüketiminin yüzde 25’ini oluşturuyor.

Her evdeki 3 tane normal ampul enerji tasarruflu olanlarıyla değiştirilebilir. Bu ülkede yıllık 400 milyon yeni liralık tasarruf demek.

Daha az sıcak ve soğuk su tüketmek, eşyaları ve perdeleri radyatörleri kapatmayacak şekilde yerleştirmek, buzdolabında oluşan buz tabakasını düzenli olarak çözmek, bahçeye ve çevreye ağaç dikmek “mutlu bir gelecek için” kendi çapınızda katkıda bulunabilirsiniz...

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 17:58
  1. tasarruf
  2. tasarrufun önemi

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