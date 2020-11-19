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Aktüel Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Aktüel

Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 02:36:43 -
Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te tartıştığı karısı tarafından bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan O.T. (26) ile eşi D.T. (20) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.T, bıçakla kocasını sırtından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan O.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürüldü.

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