Tartıştığı eşi tarafından eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı

Konya Merkez Meram ilçesi Küçükkovanağzı Mahallesi'nde, anne ve iki çocuğunun eve kilitlendiği ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.

Kısa sürede ihbarda belirtilen adrese ulaşan ekipler, Gülizar K'yi, 10 yaşındaki oğlu H.K. ve 5 aylık kızı Ş.M.K. ile eve kilitlenmiş halde buldu.

Gülizar K. ve iki çocuğu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince iki katlı evin penceresinden aşağı indirildi.

Vücudunda darp izleri bulunduğu iddia edilen Gülizar K, çocuklarıyla birlikte Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülizar K'nin polise, akşam eşi Hazim K. ile tartıştıklarını, eşinin kendisini darbettiğini, sabah da işe giderken evin bütün kapılarını kilitleyip gittiğini söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.