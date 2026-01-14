  • İSTANBUL
Yerel Tartıştığı dayısını bacağından vurdu
Yerel

Tartıştığı dayısını bacağından vurdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Tartıştığı dayısını bacağından vurdu

Adana'da bir kişi tartıştığı dayısını sokak ortasında tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. henüz bilinmeyen bir sebeple dayısı A.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştüğü sırada A.B., dayısını tabanca ile bacağından vurup kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan şahıs bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

